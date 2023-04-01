В «Укренерго» перерахували кроки, необхідні для підготовки до наступної зими

Для того, щоб підготувати країну до наступної зими чи можливих ракетних атак, необхідно чотири ключові компоненти, йдеться в заяві голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького під час телемарафону.

За його словами, головними компонентами є:

фізичний захист енергооб’єктів;

відновлення генерації;

обладнання;

фінанси.

«Ми активно готуємося до наступної зими та приймаємо рішення, які дозволять захистити наші об’єкти. І ми дуже вдячні Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, з яким ми співпрацюємо у цьому, щоб захистити магістральну інфраструктуру та критично важливі енергооб’єкти», – повідомив він.

Кудрицький також наголосив, що план компанії полягає у тому, щоб встигнути до наступного опалювального сезону суттєво підсилити захист об’єктів, «тобто інженерні укріплення, та зробити підстанції більш стійкими до ворожих ударів».

«Окрім фізичного захисту об’єктів також це відновлення генерації - гідро, теплоелектростанцій, підготовка теплоелектроцентралей до зими», – додав Кудрицький.

Він також наголосив, що важливо також законтрактувати та привезти в Україну достатню кількість обладнання, яке необхідне для ремонту мереж та електростанцій.

Також, за його словами, важлива наявність грошей для того, щоб ремонтувати пошкоджені енергооб’єкти, підстанції та мережі.

«Ці ключові компоненти мають бути присутніми для того, щоб ми підготувалися і пройшли наступну зиму без таких стресів і таких масштабних відключень, які були минулого сезону», – підсумував очільник «Укренерго».

Компанія «Укренерго» повідомляла про значні знеструмлення споживачів у восьми областях на заході й півдні України через погіршення погоди. У певний момент знеструмлення спостерігалися в 12 регіонах.

Зокрема, в кількох районах Києва 29 березня запроваджували стабілізаційні відключення, які скасували протягом дня.