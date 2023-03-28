В Одесі через штормовий вітер впало близько 50 дерев, постраждали двоє людей

В Одесі через штормовий вітер впало близько пів сотні дерев, постраждали двоє людей, повідомляє пресслужба міської ради.

«Сьогодні сильний вітер в Одесі призвів до падіння близько 50 дерев та великих гілок. Комунальні служби працюють в оперативному режимі з ліквідації наслідків негоди. В результаті негоди дві особи постраждали, їх госпіталізовано до медзакладів», – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, одна з постраждалих осіб – літня жінка.

«В Малиновському районі Одеси внаслідок штормового вітру сталося падіння високого дерева на кілька автомобілів. У результаті сильно постраждала літня жінка», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що жінка має численні переломи, її стан тяжкий.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у західних, північних, Черкаській та Вінницькій областях дощ з переходом у мокрий сніг, місцями значні опади, на дорогах ожеледиця. На решті території дощі.

Вітер північно-західний, 8-13 м/с, пориви 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.

29 березня в Україні невеликий сніг, пориви вітру 15-20 м/с.