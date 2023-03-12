Наявних обсягів електроенергії достатньо для всіх споживачів – «Укренерго»

Наявних обсягів електроенергії достатньо для покриття потреб усіх споживачів, запевнили в пресслужбі «Укренерго» в неділю, 12 березня.

За словами енергетиків, наразі триває відновлення енергосистеми після 15-ї масованої ракетної атаки та 18-ї атаки дронами, здійснених РФ проти України.

«У Житомирській та Харківській областях енергетики упродовж суботи повернули енергопостачання побутових споживачів», – наголосили в «Укренерго».

Також відомо, що в Харкові зранку 12 березня застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі.

«Споживання у порівнянні із неділею, 5 березня, знизилося. Водночас через мережеві обмеження при зростанні споживання упродовж дня можливі аварійні відключення на Харківщині», – уточнили енергетики.

В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, зазначають спеціалісти.

«Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Діючі обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через масовані ворожі ракетні обстріли 9 березня», – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що внаслідок російських атак на підстанції «Укренерго» прилетіло понад 200 ракет та дронів, які завдали обладнанню значних пошкоджень.

«Ми щоденно працюємо над відновленням пошкодженого обладнання, а також над відновленням надійності електропостачання, що все ще потребує багато часу та ресурсів», – зазначили в компанії.

У ніч і на світанку 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.