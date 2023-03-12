У поліції попередили столичних водіїв про погіршення погодних умов

У неділю зранку, 12 березня, в столиці спостерігається погіршення погодних умов, повідомляє пресслужба Патрульної поліції регіону.

«Шановні учасники дорожнього руху, будьте особливо уважними, адже на вулиці сніг, який супроводжують сильні пориви вітру. За прогнозами синоптиків, швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять водіїв, бути уважними за кермом, а пішоходів – уважно переходити дорогу у встановлених місцях та та використовувати світлоповертаючі елементи.

«Потрібна допомога - телефонуйте на лінію 102», – порадили правоохоронці.

У КМДА попереджали, що в суботу, 11 березня, в столиці йтиме сильний дощ, через що гідрослужби «Київавтодору» вийшли на посилене чергування, повідомляє пресслужба КМДА.