У Києві йтиме сильний дощ, можливі підтоплення – КМДА

У суботу, 11 березня, в столиці йтиме сильний дощ, через що гідрослужби «Київавтодору» вийшли на посилене чергування, повідомляє пресслужба КМДА.

«Місця можливих підтоплень моніторять гідрослужби «Київавтодору». За потреби техніка чергуватиме на місцях», – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, завчасно до прогнозованих опадів гідрослужби обстежили й очистили зливостоки у проблемних місцях.

Загалом «Київавтодор» має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки зливовостоків. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

У КМДА також просять водіїв бути уважними на мокрому покритті, дотримуватись швидкісного режиму.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про трьох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей.

У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.