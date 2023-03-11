Наслідки ракетної атаки: в «Укренерго» розповіли, в яких областях вимикатимуть світло

В Україні продовжується відновлення енергосистеми після масованої ракетної атаки 9 березня, повідомляє пресслужба «Укренерго».

За інформацією енергетиків, все ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, де застосовані графіки погодинних відключень.

За даними пресслужби, в Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій, а також знову працює в мережі один з об’єктів магістральних мереж НЕК «Укренерго». Критична інфраструктура міста повністю заживлена, продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області.

«У Житомирській області все ще складна ситуація, частина споживачів залишається без електропостачання, діють графіки погодинних відключень», – йдеться в повідомленні.

Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровської та Миколаївської областей.

В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились, повідомили в пресслужбі.

«Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Діючи обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня», – повідомили в «Укренерго».

За даними пресслужби, споживання у порівнянні з минулою суботою, 4 березня, знизилось завдяки потеплінню.

У ніч і на світанку 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.