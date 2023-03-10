В «Укренерго» повідомили, де наразі найскладніша ситуація з електрикою через учорашній обстріл військ РФ

Мережеві обмеження внаслідок атаки російських агресорів 9 березня і значного пошкодження обладнання залишаються в Житомирській і Харківській областях, де доводиться застосовувати графіки погодинних відключень, повідомила НЕК «Укренерго».

Згідно з повідомленням, у Житомирі та Харкові частина споживачів, як і раніше, залишаються без електропостачання, а критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел живлення.

Водночас через російські обстріли в Запоріжжі та Дніпропетровській області відбуваються аварійні відключення.

За інформацією «Укренерго», ліміти споживання в інші області не доводилися, споживання, що фіксується на рівні робочого дня, покривається виробництвом електроенергії.

В «Укренерго» напередодні повідомили, що після російської масованої ракетної атаки і ударів дронами енергетикам вдалося зберегти цілісність енергосистеми України, хоча через пошкодження інфраструктури проблеми виникли з передачею електрики в Харківську, Одеську та Житомирську області.