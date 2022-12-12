Деякі поїзди затримуються через негоду – «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» повідомила про суттєві затримки низки поїздів через складні погодні умови в районах польського, угорського та словацького кордонів.

Згідно з повідомленням перевізника, найбільші запізнення у поїздів з Перемишля до Києва та Запоріжжя та з Харкова до Ужгорода.

Поїзди угорського та словацького формування Захонь-Чоп та Кошице-Мукачево курсують з невеликими затримками, вказує УЗ.

Про те, що сьогоднішні погодні (мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь) можуть призвести до погіршення руху транспорту в низці регіонів, переважно на заході та півночі, попереджав Укргідрометцентр.