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Деякі поїзди затримуються через негоду – «Укрзалізниця»

Найбільші запізнення у поїздів з Перемишля до Києва та Запоріжжя та з Харкова до Ужгорода (фото ілюстративне)

«Укрзалізниця» повідомила про суттєві затримки низки поїздів через складні погодні умови в районах польського, угорського та словацького кордонів.

Згідно з повідомленням перевізника, найбільші запізнення у поїздів з Перемишля до Києва та Запоріжжя та з Харкова до Ужгорода.

Поїзди угорського та словацького формування Захонь-Чоп та Кошице-Мукачево курсують з невеликими затримками, вказує УЗ.

Про те, що сьогоднішні погодні (мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь) можуть призвести до погіршення руху транспорту в низці регіонів, переважно на заході та півночі, попереджав Укргідрометцентр.

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