«Наметові містечка на чотирьох полігонах»: Наєв розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Влада Білорусі провела ротацію та вивела частину російських військ, йдеться в заяві командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Однак, за інформацією Наєва, на полігонах країни залишились наметові містечка для прийняття додаткових сил. За його словами, «загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька».

Наєв також зазначив, що є інформація про те, що «на території Білорусі залишились наметові містечка на чотирьох полігонах для того, щоб прийняти додаткові сили».

«При цьому військові відстежують обстановку, Держприкордонслужба сумлінно виконує завдання з охорону кордону, а підрозділи ЗСУ прикривають держкордони», – наголосив Наєв.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ підкреслив, що «ситуація стабільна і контрольована».

Керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних українських міст, у результаті яких загинули десятки тисяч українських мирних жителів.

Російські військові проходять навчання в Білорусі на полігонах перед війною з Україною. З 25 лютого з Білорусі на окуповану Росією частину українського Донбасу відправили п’ять ешелонів з російськими військовими та технікою.