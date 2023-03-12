Білоруські прикордонники поскаржилися на «залякування» українських колег – ДПСУ

Білоруські прикордонники поскаржились на «залякування» зі сторони українських колег, повідомляє Державна прикордонна служба в телеграмі.

На опублікованому відео білоруський прикордонник на заставі «Глушковичі» Гомельського району на кордоні з Житомирською областю скаржиться на українських колег. Ролик було знято журналістами державного телеканалу Білорусі «ОНТ».

Білоруський прикордонник розповідає, що нібито бійці ДПСУ намагаються «залякати їх погрозами та агресивними діями».

«Встановлено макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою. Вони вказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування і психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни», – сказав білоруський прикордонник.

У відповідь українські прикордонники висміяли білоруських військових, які злякалися манекена.

«Ми не лякаємо, ми натякаємо», – зазначили бійці прикордонної служби.

Керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних українських міст, у результаті яких загинули десятки тисяч українських мирних жителів.

Російські військові проходять навчання в Білорусі на полігонах перед війною з Україною. З 25 лютого з Білорусі на окуповану Росією частину українського Донбасу відправили п’ять ешелонів з російськими військовими та технікою.