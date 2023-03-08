Замість 5 ешелонів РФ, які відправилися з Білорусі на Донбас, туди прибувають нові – залізничники

До Білорусі прибувають нові ешелони з російською військовою технікою й континентом, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на «Спілку залізничників Білорусі».

Так, 6 березня 2023 року до Білорусі зі станцій Московської залізниці прибуло 2 військових ешелони:

один з них під номером 967 прибув зі станції Бекасава-Сартовальне на станцію Осиповичі-І. Він перетнув кордон о 13:45 того ж дня через розв’язку Асинука – Красне і прибув на станцію призначення 7 березня

другий військовий ешелон №969 у складі 49 вагонів був відправлений зі станції Вязьма (Московська область) на станцію Полонка (Баранівецьке відділення БЧ). Державний кордон він перетнув 6 березня через розв’язку Осинавка-Червоне

Ешелон №969 включає:

4 пасажирські вагони (місткістю приблизно 200 осіб)

5 критих вагонів (з обладнанням)

40 вагонів-платформ (з підводною колісною та гусеничною військовою технікою)

Основні пункти призначення російських військових ешелонів, які прибувають до Білорусі (станом на 8 березня 2023 року):

станція Осиповичі-І (Могильовське відділення Білоруської залізниці)

станція Полонка (Барановицька філія БЗ)

станція Вітебська (Вітебська філія БЗ) – місце перебування наразі уточнюється

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Керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних українських міст, у результаті яких загинули десятки тисяч українських мирних жителів.

Російські військові проходять навчання в Білорусі на полігонах перед війною з Україною. З 25 лютого з Білорусі на окуповану Росією частину українського Донбасу відправили п’ять ешелонів з російськими військовими та технікою.