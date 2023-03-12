За добу армія РФ втратила понад тисячу військових та вісім танків – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби у війні проти України загинули ще 1090 російських військових, повідомляє вранці 12 березня Генеральний штаб ЗСУ.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 159 090 своїх військових.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

танків ‒ 3466 (8 одиниць – за останню добу)

бойових броньованих машин – 6769 (+7)

артилерійських систем – 2487 (+4),

РСЗВ – 493

засоби ППО – 259 (+2)

літаків – 304

гелікоптерів – 289

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108

крилаті ракети – 907

кораблі /катери – 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4)

спеціальна техніка – 242.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.