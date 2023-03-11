Військові застосовують ці машини для нанесення вогневого ураження армії РФ із закритих позицій. Це дозволяє підтримати піхоту та завадити намірам російських сил атакувати позиції ЗСУ. Часто танкові екіпажі працюють без обіду та сну.

На сусідньому флангу із Бахмутом російська армія продовжує спроби прориву й атаки позицій українських військових. ЗСУ тримають лінію оборони: піхота – в окопах, а її прикривають українські танкісти. Як воюють танкісти окремої гірсько-штурмової бригади дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.