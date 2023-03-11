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«Вогонь запеклих не пече»: як воюють танкісти на Донеччині (фоторепортаж)

Танки завжди вважались вогневою міццю війська. Нині вони в ЗСУ відіграють вкрай важливу роль в обороні від наступу агресора.

Військові застосовують ці машини для нанесення вогневого ураження армії РФ із закритих позицій. Це дозволяє підтримати піхоту та завадити намірам російських сил атакувати позиції ЗСУ. Часто танкові екіпажі працюють без обіду та сну.

На сусідньому флангу із Бахмутом російська армія продовжує спроби прориву й атаки позицій українських військових. ЗСУ тримають лінію оборони: піхота – в окопах, а її прикривають українські танкісти. Як воюють танкісти окремої гірсько-штурмової бригади дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.

Танк ЗСУ веде вогонь по російських позиціях на Донеччині, березень 2023 року
1 Танк ЗСУ веде вогонь по російських позиціях на Донеччині, березень 2023 року
Українські танкісти сьогодні &ndash; це більше про відданість, ніж про військову спеціальність. Нереальні бойові умови й, звісно, важка фізична праця
2 Українські танкісти сьогодні – це більше про відданість, ніж про військову спеціальність. Нереальні бойові умови й, звісно, важка фізична праця
Короткий перекур, завантаження боєкомплекту&nbsp;&ndash; і до бою
3 Короткий перекур, завантаження боєкомплекту – і до бою
Боєкомплект Т-72 включає 44 постріли, з яких 22 снаряди і заряди завантажені в касети транспортеру автомату заряджання, а 22&nbsp;&ndash; розміщаються в бойовому відділені та відділені керування і заряджаються вручну. 22 снаряди, які військові можуть відстріляти лише за 2 хвилини. Звісно, враховуючи поправку, час &laquo;тягнеться&raquo; і&nbsp;&nbsp;це може тривати довше. А ось, щоб зарядити танк заново необхідно щонайменше 20 хвилин
4 Боєкомплект Т-72 включає 44 постріли, з яких 22 снаряди і заряди завантажені в касети транспортеру автомату заряджання, а 22 – розміщаються в бойовому відділені та відділені керування і заряджаються вручну. 22 снаряди, які військові можуть відстріляти лише за 2 хвилини. Звісно, враховуючи поправку, час «тягнеться» і  це може тривати довше. А ось, щоб зарядити танк заново необхідно щонайменше 20 хвилин
Сергій, 31 рік, командир танку. До початку широкомасштабної війни працював в ІТ-секторі
5 Сергій, 31 рік, командир танку. До початку широкомасштабної війни працював в ІТ-секторі
До танкового екіпажу &laquo;прикомандирований&raquo; пес, який інколи виїджає на бойову роботу разом з танкістами, але цього разу він залишається захищати тил від чужих
6 До танкового екіпажу «прикомандирований» пес, який інколи виїджає на бойову роботу разом з танкістами, але цього разу він залишається захищати тил від чужих
Ігор, 31 рік, водій-механік танку на бойових позиціях. Донеччина, березень 2022 року
7 Ігор, 31 рік, водій-механік танку на бойових позиціях. Донеччина, березень 2022 року
Василь, 24 роки, навідник у танковому екіпажі
8 Василь, 24 роки, навідник у танковому екіпажі
Екіпаж Т&ndash;72 складається з трьох людей. Військові кажуть, що хоч танк вже не молодий, але виконує свою роботу справно
9 Екіпаж Т–72 складається з трьох людей. Військові кажуть, що хоч танк вже не молодий, але виконує свою роботу справно
&laquo;Вогонь!&raquo;&nbsp;
10 «Вогонь!» 
Після бойової роботи танк змінює позиції
11 Після бойової роботи танк змінює позиції
Ігор вправно керує багатотонною машиною просторами Донеччини
12 Ігор вправно керує багатотонною машиною просторами Донеччини
&laquo;Працювали по посадці й виїжджали на закриті... Нещодавно виїжджали двома танчиками на пряме наведення. Почали по нас працювати. Емоції зашкалювали, коли бачиш спалахи навпроти й поряд &laquo;приліт&raquo;. Ну нічого, вибрались потихеньку, помаленьку від&#39;їхали, відпрацювали. Під прикриттям іншого танчика поїхали в укриття і повернулись на базу всі живі, здорові. Нормально відпрацювали: задачу поставили, задачу виконали&raquo;&nbsp;&ndash; говорить Сергій про будні на війні&nbsp;
13 «Працювали по посадці й виїжджали на закриті... Нещодавно виїжджали двома танчиками на пряме наведення. Почали по нас працювати. Емоції зашкалювали, коли бачиш спалахи навпроти й поряд «приліт». Ну нічого, вибрались потихеньку, помаленьку від'їхали, відпрацювали. Під прикриттям іншого танчика поїхали в укриття і повернулись на базу всі живі, здорові. Нормально відпрацювали: задачу поставили, задачу виконали» – говорить Сергій про будні на війні 
&laquo;Перший раз було страшно, коли ще досвіду не було. Але через те, що екіпаж у мене бойовий, з чим мені дуже фортануло, у хлопцях я впевнений. Зараз сам набрався досвіду і в принципі не страшно. Тобто все вже на автоматі працює&raquo;&nbsp;&ndash; говорить про свій екіпаж командир танку Сергій
14 «Перший раз було страшно, коли ще досвіду не було. Але через те, що екіпаж у мене бойовий, з чим мені дуже фортануло, у хлопцях я впевнений. Зараз сам набрався досвіду і в принципі не страшно. Тобто все вже на автоматі працює» – говорить про свій екіпаж командир танку Сергій
Вогонь машин дозволяє піхоті тримати лінію оборони. Адже снаряд 125 міліметрів&nbsp;&ndash; це важливий аргумент, який дозволяє стримувати наступ
15 Вогонь машин дозволяє піхоті тримати лінію оборони. Адже снаряд 125 міліметрів – це важливий аргумент, який дозволяє стримувати наступ
Десь в незібраних полях соняхів український танк прикриває своїх
16 Десь в незібраних полях соняхів український танк прикриває своїх
Сергій слухає доповідь від &laquo;очей&raquo;: ціль уражено&nbsp;
17 Сергій слухає доповідь від «очей»: ціль уражено 
Короткий перекур&hellip;&nbsp;
18 Короткий перекур… 
&hellip;довантаження боєкомплекту&hellip;&nbsp;
19 …довантаження боєкомплекту… 
&hellip;й Ігор веде бойову машину до наступної вогневої позиції для ураження військ РФ
20 …й Ігор веде бойову машину до наступної вогневої позиції для ураження військ РФ
Попри тяжкі бої, українські військові вірять у перемогу і не втрачають оптимізму
21 Попри тяжкі бої, українські військові вірять у перемогу і не втрачають оптимізму
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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