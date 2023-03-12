ОВА: російські військові атакували прикордоння Харківщини, пошкоджені будинки

Російська армія не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів на Харківщині, які розташовані неподалік від лінії зіткнення та державного кордону з РФ, зазначив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Зокрема, за словами місцевого чиновника, минулої доби під мінометним та артилерійським вогнем перебували райони населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка, тощо.

«Ворожими обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди у селі Западне», – розповів він.

За даними очільника регіону, постраждалих серед цивільного населення за добу не було.

В ході масованої ракетної атаки 9 березня Росія обстріляла Харків щонайменше 15 ракетами С-300. Були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, місто було знеструмлене.