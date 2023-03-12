«Посилюється шторм»: Гуменюк розповіла, чи є зараз у Чорному морі ракетоносії РФ

На даний момент російська армія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири кораблі, зазначила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Носіїв «Калібрів» на даний момент серед російських суден немає, уточнила вона.

«Посилюється штормова погода, через це ракетоносії заведені у пункти базування», – зазначила спікер.

За словами Гуменюк, корабельне угруповання армії зменшене до чотирьох одиниць. Це розвідники, які збирають дані про надводну обстановку й намагаються випускати безпілотники.

«Але штормова погода настільки потужна, і вітер настільки потужний, що наразі такої активності не помічено. Хоча ми ретельно за ними стежимо», – додала керівниця пресцентру ОК «Південь».

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про двох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули четверо людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.