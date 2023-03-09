Небезпека не минула, в Чорному морі залишаються ракетоносії РФ – Гуменюк

У Чорному морі залишаються два російських ракетоносії, повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 9 березня.

«Зараз у Чорному морі продовжують перебувати два ракетоносії, споряджені 16 ракетами типу «Калібр». Тобто небезпека не минула, вона залишається. Пам’ятаємо, що не тільки масована ракетна атака може бути загрозою, можуть бути застосовані і точкові удари», – сказала вона.

Гуменюк звернула увагу, що характерною ознакою ракетної атаки 9 березня став розподілив її на «хвилі» і спершу намагався відволікати протиповітряну оборону дронами Shahed.

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«Потім були застосовані ракети різного типу, це були й пуски Х-22, Х-101, Х-59 повітряного базування, також були застосовані ті самі високоточні «Калібри», які, як правило, спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури», – розповіла Гуменюк.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про двох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули четверо людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.