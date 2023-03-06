У Чорному морі перебувають 15 кораблів РФ, з них три ракетоносії – ОК «Південь»

Російські війська завдали близько 80 обстрілів протягом попередньої доби, повідомило оперативне командування «Південь» 6 березня.

«Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега. Серед 15 кораблів залишаються три ракетоносії, два з яких підводні. Загальна кількість «Калібрів» – 16», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, російська армія продовжує повітряну розвідку, та пошуки нової тактики для підвищення результативності ракетних ударів.

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«Поставивши на паузу» масовані ракетні атаки, (Росія – ред.) час від часу задіює авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання. Готовність же ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока», – додає командування.

Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила 2 березня, що Росія наразі шукає нову тактику щодо ударів по Україні, а масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому.