Влада Бєлгородської області РФ каже, що вранці в регіоні збили три ракети

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про три збиті над регіоном ракети. За його даними, вранці у понеділок у місті Новий Оскол спрацювали системи протиповітряної оборони. Відомо про одного потерпілого, у нього осколкове поранення руки, повідомив Гладков у Telegram.

Губернатор також стверджує, що є пошкодження від уламків кількох фасадів та лінії електропередачі у кількох селах Новооскольського округу.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну влада прикордонних регіонів Росії, у тому числі Бєлгородської області, регулярно повідомляє про обстріли населених пунктів, руйнування і жертви. Російське керівництво приписує ці обстріли ЗСУ, українська сторона їх не коментує.

Російські війська, розташовані у прикордонних регіонах, обстрілюють територію України, зокрема з Бєлгородської області.