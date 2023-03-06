Ситуація в енергосистемі України стабілізувалась, але все може змінитися – «Укренерго»

Ситуація в енергосистемі України стабілізувалась, проте через бойові дії ситуація може змінитись, попереджає компанія «Укренерго».

«У найближчий тиждень не очікується різкого зростання споживання через погодні умови, яке могло б вплинути на стабільність електропостачання. Станом на 6 березня дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 23 день поспіль і наразі не прогнозується. Споживання поступово зростає, що характерно для початку робочого тижня.

За даними компанії, генерації електроенергії в енергосистемі достатньо для покриття споживання.

«Триває незначний імпорт електроенергії. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню операційної безпеки енергосистеми. Обмежень у мережах «Укренерго», що спричиняють необхідність обмеження споживачів, наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».

Внаслідок російських атак на підстанції «Укренерго» прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши значних пошкоджень обладнанню.

Російські війська, починаючи з осені минулого року, атакували об’єкти української енергетичної інфраструктури. Через це в Україні донедавна були масові відключення електрики.