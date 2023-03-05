«Укренерго»: через рвучкий вітер можливі пошкодження електромереж

Через негоду та рвучкий вітер в Україні можливі пошкодження електромереж, повідомляє «Укренерго».

За інформацією спеціалістів, в Одесі планують закінчити додаткові ремонти на енергооб’єктах, розпочаті сьогодні, до 15 березня.

«Про ситуацію саме в вашому регіоні можна дізнатися у соцмережах та на сайті обленерго», – йдеться в повідомленні.

При цьому, до 15 березня планується завершити основні роботи для відновлення надійності живлення в Одесі та області, при цьому обмеження споживачів вводитись не будуть.

«Плануємо, що ці роботи будуть проводитись без додаткового обмеження споживачів», – зазначив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі, однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому рості споживання можливе застосування відключень, додали в «Укренерго».

Російські війська, починаючи з осені минулого року, атакували об’єкти української енергетичної інфраструктури. Через це в Україні діють графіки відключень електрики.