На Київщині можливі перебої зі світлом через негоду – синоптики

Із сьогоднішньої ночі й до ранку 5 березня у Київській області підвищена ймовірність відключення світла, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

«Вночі та вранці 5 березня утримаються пориви вітру 15-18 м/с. І рівень небезпечності», – зазначили синоптики.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

У компанії «Укренерго» 21 лютого заявили, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. За даними компанії, всі електростанції працюють, імпорт електроенергії незначний і суттєво зменшується завдяки стабілізації електропостачання в Україні.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі, однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому рості споживання можливе застосування відключень, додали в «Укренерго».

Російські війська, починаючи з осені минулого року, атакували об’єкти української енергетичної інфраструктури. Через це в Україні діють графіки відключень електрики.