ДТЕК: у Києві завтра проводитимуть заміри електроспоживання

Енергетична компанія «Укренерго» завтра, 17 лютого, визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в Києві.



Як повідомляє пресслужба компанії ДТЕК, це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків.



Через проведення цих замірів у Києві завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення.

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За повідомленням «ДТЕК», компанія «Укренерго» не надавала обмежень споживання електроенергії на 16 лютого, що дозволить не вимикати світло в Києві та Київській області.

Енергетики заявляли, що сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, відповідно немає дефіцит електроенергії.

Російські війська, починаючи з осені минулого року, атакували об’єкти української енергетичної інфраструктури. Через це в Україні діють графіки відключень електрики.