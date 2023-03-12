ЗСУ відбили понад 90 атак російської армії на п’яти напрямках фронту – Генштаб

За минулу добу 11 березня українські військові відбили 92 атаки російської армії, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«Протягом минулої доби противник завдав 12 авіаційних та п’ять ракетних ударів, два з яких – по місту Запоріжжя. Російські окупанти застосували ЗРК С-300 по об’єкту цивільної інфраструктури. В результаті – зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає», – наголошують в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, російська армія здійснила 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Один sз них – по об’єкту цивільної інфраструктури міста Херсон. У Генштабі інформують про жертви серед цивільного населення: двоє людей загинуло та троє отримали поранення.

«Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою», – зазначають у Генштабі.

Також військові уточнили, що «основною метою армії РФ протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей».

«Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та два місця розгортання станцій РЕБ противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.

У ніч і на світанку 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.