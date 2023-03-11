Залужний у розмові з Міллі «докладно зупинився» на питанні оборонних потреб України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, під час якої, зокрема, йшлося про посилення можливостей системи протиповітряної оборони України.

«Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили низку важливих для нас тем. Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні Залужного у фейсбуці 11 березня.

За словами головнокомандувача, він також розповів генералу Міллі про ситуацію на полі бою.

Останнім часом Сполучені Штати та інші союзники України наголошують на наданні Україні засобів протиповітряної оборони для відбиття масованих ракетних атак на українські міста. Зокрема, у грудні минулого року США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надасть Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпаси до неї.

10 березня Норвегія заявила, що надасть Україні дві установки ППО NASAMS. Ці системи прибудуть на додаток до двох вогневих підрозділів, наданих Сполученими Штатами минулої осені.