ОГП: у Запоріжжі через обстріл пошкоджений газопровід

У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу 11 березня зазнали руйнувань територія і приміщення одного з промислових об’єктів і пошкоджений газопровід, повідомив Офіс генерального прокурора.

В ОГП повідомили про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

«За даними слідства, 11 березня 2023 року близько 15:20 військовослужбовці збройних сил РФ знову здійснили цільове ураження інфраструктури Запоріжжя… Попередньо, агресор застосував дві ракети ЗРК С-300», – йдеться в повідомленні.

Раніше про удар по Запоріжжю повідомила місцева влада. У Запорізькій обласній військовій адміністрації заявили, що удар був спрямований по критичній інфраструктурі регіону.

У Генштабі ЗСУ пізніше повідомили, що втрат і поранених серед цивільного населення немає.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.