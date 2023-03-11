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У Генштабі повідомили, чим Росія обстріляла Запоріжжя

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Запоріжжі, 2 березня 2023 року

Російські війська 11 березня завдали два ракетні удари по Запоріжжю, використовуючи зенітно-ракетний комплекс С-300, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Удар із ЗРК С-300 відбувся по об’єкту цивільної інфраструктури. В результаті – зруйновано одну будівлю», – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що втрат і поранених серед цивільного населення немає.

Раніше про удар по Запоріжжю повідомила місцева влада. У Запорізькій обласній військовій адміністрації заявили, що удар був спрямований по критичній інфраструктурі регіону.

«Не маючи успіхів на полі бою зі Збройними силами України, сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об’єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки і тікати від російської окупації», – йдеться в повідомленні.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.

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