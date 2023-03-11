Клименко повідомив про понад 66 тисяч проваджень через злочини військових РФ

Правоохоронці зареєстрували 66 300 кримінальних проваджень щодо вчинення злочинів військовослужбовцями Росії, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону 11 березня.

«Більшість із них – 80% - це порушення законів та правил ведення війни», – цитує слова міністра сайт МВС.

За його словами, слідчі поліції документують ці злочини і за підслідністю передають СБУ для подальшого їх розслідування і притягнення винних до відповідальності.

Крім того, задокументовані матеріали передають до Офісу генерального прокурора, який на їхній основі готує матеріали до судів міжнародних інстанцій.

За словами Клименка, Росія за час повномасштабного вторгнення здійснила понад 40,5 тисяч обстрілів – зруйнувані більш як 152 тисячі житлових будинків, а також понад 60 тисяч об’єктів загальної інфраструктури.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 873 крилаті ракети. Від осені минулого року армія РФ почала атакувати об’єкти критичної інфраструктури України.

Від початку російських атак на енергетику України було збито 650 крилатих ракет, повідомив 9 березня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.