Лукашенко підписав закон про страту за держзраду для чиновників і військових

Олександр Лукашенко підписав закон, який запроваджує в Білорусі смертну кару як максимальне покарання за державну зраду для посадових осіб чи військовослужбовців. Про це 9 березня повідомила його пресслужба.

Згідно з підписаним документом, термін максимального затримання осіб, які підозрюються у зраді держави, у змові чи інших діях з метою захоплення державної влади, шпигунства й агентурної діяльності, збільшується з трьох до десяти діб. До 20 діб збільшено і період, протягом якого підозрюваним за цими статтями має бути висунуто звинувачення.

Закон також запроваджує кримінальну відповідальність за пропаганду тероризму і дискредитацію білоруської армії. Запроваджені штрафи до 732 тисяч доларів за неназвану низку злочинів «антидержавної спрямованості».

Білорусь – єдина країна в Європі, де не скасовано страту. З 1990-х років у країні було виконано понад 400 смертних вироків.