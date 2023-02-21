Палата представників Білорусі схвалила смертну кару за «державну зраду»

Палата представників Білорусі (нижня палата парламенту) схвалила проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження смертної кари за державну зраду.

Законопроєкт пройшов друге читання.

Повідомляється, що смертна кара може бути застосована до «посадових осіб, які займають державні посади, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовців, які вчинили злочин, передбачений ст. 356 Кримінального кодексу «Державна зрада».

Також, відповідно до законопроєкту, осіб, які брали участь у підготовці злочинів, передбачених статтями про «напад на установи, які користуються міжнародним захистом» і «диверсія», зможуть звільнити від кримінальної відповідальності, якщо вони своєчасно попередили органи державної влади або іншим чином сприяли запобіганню цим злочинам.

У Кримінальному кодексі Білорусі також з’являться статті про «пропаганду тероризму» і «порушення вимог щодо охорони державної таємниці».

Білорусь є єдиною країною в Європі, де продовжує застосовуватися смертна кара. За останні 20 років було страчено близько 400 людей. Відомо лише про два випадки помилування.