Лукашенко підписав указ про призов 250 офіцерів запасу на військову службу

Олександр Лукашенко підписав указ «Про призов офіцерів запасу на військову службу», за яким до збройних сил Білорусі можуть призвати до 250 осіб, повідомили в його пресслужбі 10 березня.

Документом передбачається призвати у 2023 році до 230 чоловіків віком до 27 років та до органів прикордонної служби – до 20 осіб, які пройшли навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, мають військове звання офіцера та зараховані до запасу.

«Реалізація цього указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу у Збройних силах, забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву», – повідомили у пресслужбі.

У міністерстві оборони Білорусі неодноразово заперечували інформацію про можливу мобілізацію у звʼязку з війною Росії в Україні, заявляючи, що білоруські військові комісії проводять лише планові перевірки списків призовників.

Керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та допустило використання військової інфраструктури та повітряного простору для вторгнення російської армії та обстрілів українських міст.

Російські солдати проходять підготовку у Білорусі на полігонах перед тим, як вирушити воювати в Україну. Також є дані про те, що Білорусь допомагає Росії озброєнням: танки та інша бронетехніка разом із боєприпасами активно вивозяться до Росії, хоча військове відомство в Мінську стверджує, що техніка вивозиться для модернізації.

У вересні 2022 року білоруська влада заявила, що країна створить спільне угруповання військ з Росією у звʼязку з «необхідністю протидії агресивним намірам НАТО та забезпечення обороноздатності». За даними оборонного відомства Білорусі, до складу угруповання входить до 9 тисяч російських військовослужбовців, а також до 170 танків, до 200 одиниць бронетехніки та до 100 гармат.