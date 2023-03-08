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Росія використовує корупцію в інших країнах для просування своїх цілей –розвідка США

Як йдеться у звіті, Росія використовувала корупцію, щоб сприяти розвитку мереж патронажу в країнах, включаючи Білорусь та Україну

Росія використовує корупцію в інших країнах для просування своїх цілей, повідомляється у звіті розвідувальної спільноти США щодо загроз.

«Росія грає на корупції в інших країнах, щоб просувати свої зовнішньополітичні цілі та купувати вплив. Росія використовувала корупцію, щоб сприяти розвитку мереж патронажу в країнах, включаючи Білорусь та Україну, щоб спробувати вплинути на прийняття рішень і допомогти досягти зовнішньополітичних цілей Росії», – йдеться у звіті.

Однак, як зауважує американська розвідувальна спільнота, поширена корупція в самій Росії є довгостроковою внутрішньою вразливістю, а також гальмує економічні показники та здатність Росії залучати інвестиції.

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