Росія використовує корупцію в інших країнах для просування своїх цілей –розвідка США

Росія використовує корупцію в інших країнах для просування своїх цілей, повідомляється у звіті розвідувальної спільноти США щодо загроз.



«Росія грає на корупції в інших країнах, щоб просувати свої зовнішньополітичні цілі та купувати вплив. Росія використовувала корупцію, щоб сприяти розвитку мереж патронажу в країнах, включаючи Білорусь та Україну, щоб спробувати вплинути на прийняття рішень і допомогти досягти зовнішньополітичних цілей Росії», – йдеться у звіті.



Однак, як зауважує американська розвідувальна спільнота, поширена корупція в самій Росії є довгостроковою внутрішньою вразливістю, а також гальмує економічні показники та здатність Росії залучати інвестиції.