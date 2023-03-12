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Російські військові обстріляли житловий сектор селища на Херсонщині, поранено дівчину – влада

Наслідки обстрілу російськими військовими села Олександрівка на Херсонщині, ілюстративне фото

У неділю, 12 березня, армія РФ атакувала житловий сектор одного із селищ на Херсонщині, повідомив голова місцевої облради Юрій Соболевський в телеграмі.

«Сьогодні вранці ворог обстріляв житловий сектор у Білозерці. Одна дівчина дістала поранення, їй оперативно було надано медичну допомогу», – написав він.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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