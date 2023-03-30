Енергосистема працює без обмежень споживачів – Міненерго

Енергосистема 30 березня працює без обмежень для споживачів та з резервом потужності, повідомило Міністерство енергетики з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка у четвер.

Галущенко додав, що генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

«Протягом останньої доби завершено ремонтні роботи і відновлено електропостачання у постраждалих від негоди районах у північних, центральних та південних регіонах країни. Однак у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, частково відновлено електропостачання після останніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Напередодні компанія «Укренерго» повідомила про значні знеструмлення споживачів у восьми областях на заході й півдні України через погіршення погоди. У певний момент знеструмлення спостерігалися в 12 регіонах.

Зокрема, в кількох районах Києва 29 березня запроваджували стабілізаційні відключення, які скасували протягом дня.