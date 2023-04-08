В «Укренерго» кажуть, що відновили 80% пошкодженої обстрілами магістральної мережі

Від жовтня 2022 року через обстріли російської армії було пошкоджено 43% магістральних мереж, розповіли в пресслужбі «Укренерго».

Станом на 8 квітня 2023 року повернуто в роботу, «хоч подекуди й частково», 80% пошкодженої магістральної мережі, говорять енергетики.

Як зазначили в пресслужбі, понад 1200 ракет та дронів випустили російські військові по ключових енергетичних об’єктах, із них понад 250 влучили в ціль. Були обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції, уточнили в «Укренерго».

За оцінкою Світового банку й ПРООН, лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі «Укренерго» цьогоріч складають майже 1 млрд доларів.

Як зазначили пресслужбі, «Укренерго» вже отримало майже 500 одиниць обладнання від країн ЄС, ще більше виготовляється та їде в Україну.

«Зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 15 ракетних і 18 дронових атак Росії по її об’єктах, а внаслідок російських атак на підстанції прилетіло понад 200 ракет і дронів, які завдали «важких пошкоджень» обладнанню.

Останній наразі масований ракетний удар Росії по енергетиці України був зафіксований 9 березня. Після цієї масованої атаки найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.