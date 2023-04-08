Британська розвідка: спроби Росії зруйнувати енергосистему України провалилася

Кампанія РФ із руйнації енергетичної системи України взимку 2022-2023 років зазнала невдачі, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що Росія завдавала дальніх ударів із жовтня 2022 року, «але від початку березня 2023 року великомасштабні атаки стали рідкістю. Удари меншого масштабу (менше 25 носіїв) продовжуються, але цілком ймовірно, що вони вплинуть на систему».

У британському Міноборони наголошують, що мережеві компанії України продовжують закуповувати трансформатори та інші важливі компоненти для заміни – їхнє транспортування, за словами розвідників, є «серйозною логістичною проблемою», адже трансформатори високої напруги важать не менше ніж 100 тонн.

«Енергетична ситуація в Україні, швидше за все, покращиться з приходом теплішої погоди. Планування та підготовка до наступної зими, ймовірно, вже почалися», – підсумували в Міноборони Британії.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 15 ракетних і 18 дронових атак Росії по її об’єктах, а внаслідок російських атак на підстанції прилетіло понад 200 ракет і дронів, які завдали «важких пошкоджень» обладнанню.

Останній наразі масований ракетний удар Росії по енергетиці України був зафіксований 9 березня. Після цієї масованої атаки найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.