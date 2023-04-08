Впродовж доби ЗСУ відбили 60 атак російської армії – Генштаб

Впродовж доби 7 квітня російські військові вели наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ вдалось відбити 60 атак армії РФ, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

«Протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – уточнили військові.

Повідомляється, що на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей «російська армія активізувала підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим».

«Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення», – підсумували в Генштабі.

Розпочалася чотириста дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.