Вісім людей поранені через обстріл Херсонщини, з них двоє працівників швидкої – Соболевський

Російські війська обстріляли Херсонську область, повідомив голова обласної ради Юрій Соболевський 7 квітня.

«Вісім поранених станом на зараз. З них дві особи – працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу», – заявив Соболевський.

За його попередніми даними, «російські солдати прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги».

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Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.