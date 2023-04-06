Обстріл Херсонщини: число постраждалих зросло до семи – ОВА

У Херсонській області 6 квітня внаслідок російських ударів поранені сім людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Раніше він заявляв про чотирьох постраждалих.

За словами голови ОВА, російські війська атакують Херсонщину керованими авіабомбами.

«Ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу й один – по Козацькому. Нині відомо про сімох жителів Херсонщини, поранених внаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина зазнала поранення в селищі Козацькому», – написав Прокудін у телеграмі.

Він додав, що деталі щодо потерпілих й обсягів руйнувань ще уточнюють.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.