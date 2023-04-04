У Повітряних силах розповіли про «нову загрозу» від Росії

Російські війська почали частіше вражати військові об’єкти в Україні і застосовувати керовані авіаційні бомби, повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Частіше противник став вражати саме військові об’єкти. Ми вже не раз говорили про нову загрозу, яка з’явилась – це керовані авіаційні бомби, які противник почав застосовувати дедалі частіше. Зазвичай від них буде страждати саме прифронтова зона, це 10-20 кілометрів, може, і більше від лінії бойового зіткнення чи державного кордону України», – сказав він.

За словами Ігната, російські сили «не змогли перемогти» критичну інфраструктуру України, а саме об’єкти енергетики, «витратили весь стратегічний запас ракет свій, дещо залишилось, звісно, але основу витратили».

«І бачать, що успіху не мають в цьому, і починають вже, можливо, накопичувати той запас втрачений саме ракетного озброєння, високоточних дорогих ракет. І використовувати почали ось, власне, ці бомби», – зауважив речник.

Він додав, що цей проєкт не є новим. «Плануючі бомби і раніше були, такі розробки, але застосувань не спостерігалося. Фугасна авіаційна бомба масою 500 кілограмів просто дообладнується крилами, GPS-навігацією, яка буде вести її до цілі, по маршруту можна буде керувати нею», – заявив Ігнат.

За його словами, це здешевлює боєприпас. «Тому що одна російська ракета коштує мільйони доларів. «Калібр» – шість мільйонів доларів, Х-101 – до 13 мільйонів доларів – такі цифри гуляють просторами інтернету. Бомба стара радянська їм нічого не коштує фактично, лежить на складі, залишається її дообладнати лише цими системами», – сказав він.

У Повітряних силах додали, що крім ФАБ-500, застосовуються бомби також і півторатонні.

«Тобто 1500 кг – це вже більш новітні бомби, – теж були зафіксовані в роботі російської авіації. Це надзвичайно серйозні виклики, на які треба реагувати, посилювати нашу далекобійність і систем ППО, і авіацію», – сказав Юрій Ігнат.

Він наголосив, що Україна потребує сучасних винищувачів, щоб протистояти цій загрозі.

Раніше президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Про надання Україні сучасних літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.