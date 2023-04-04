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Російські Су-35 завдали авіаудару по селу на Чернігівщині – ОК «Північ»

«За попередніми даними, винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби»

Російські військові завдали авіаудару по селу Печенюги в Чернігівській області, внаслідок чого зайнявся приватний будинок і господарчі споруди, повідомило 4 квітня оперативне командування «Північ».

За повідомленням, це сталося близько 17:31.

«Як стало відомо, загоряння сталося в результаті авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35. За попередніми даними, винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби», – повідомили в ОК «Північ».

За даними військових, про потерпілих інформації поки не надходило.

Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Звільнення Чернігівщини через об'єктив кореспондентів Радіо Свобода
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Звільнення Чернігівщини через об'єктив кореспондентів Радіо Свобода

Рік тому Збройні сили України під час успішного рейду деокупували Чернігівську область

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