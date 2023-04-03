Звільнення Чернігівщини через об'єктив кореспондентів Радіо Свобода

1 1 квітня 2022 року українські війська заходять у Нову Басань, що в Чернігівській області. ЗСУ з боєм звільняють цей населений пункт, в якому був розміщений штаб підрозділів армії РФ. На той момент там було велике скупчення російської техніки та військ