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Звільнення Чернігівщини через об'єктив кореспондентів Радіо Свобода

Рік тому Збройні сили України звільнили Чернігівщину від російської окупації. Підрозділи ЗСУ рейдовим маршем пройшли до кордонів України. Разом із 8-м окремим гірсько-штурмовим батальйоном 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» – тоді на початку квітня 2022 року – вирушили у рейд і кореспонденти Радіо Свобода Мар’ян Кушнір та Сергій Нужненко. Радіо Свобода вперше публікує кадри, на яких фотокор Нужненко зафіксував момент звільнення Чернігівської області з-під російської окупації.

1 квітня 2022 року українські війська заходять у Нову Басань, що в Чернігівській області. ЗСУ з боєм звільняють цей населений пункт, в якому був розміщений&nbsp; штаб підрозділів армії РФ. На той момент там було велике скупчення російської техніки та військ
1 1 квітня 2022 року українські війська заходять у Нову Басань, що в Чернігівській області. ЗСУ з боєм звільняють цей населений пункт, в якому був розміщений  штаб підрозділів армії РФ. На той момент там було велике скупчення російської техніки та військ
Вже наступного дня, а саме 2 квітня, 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон вирушає кількома напрямками у рейдовий марш Чернігівською областю, щоб виявити та знищити залишки противника
2 Вже наступного дня, а саме 2 квітня, 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон вирушає кількома напрямками у рейдовий марш Чернігівською областю, щоб виявити та знищити залишки противника
Бійці вантажаться на бронетехніку &ndash; БМП та танк &ndash; у повній бойовій готовності
3 Бійці вантажаться на бронетехніку – БМП та танк – у повній бойовій готовності
І так цілий день рухаються дорогами
4 І так цілий день рухаються дорогами
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Разом із військовими в колоні рухаються журналісти Радіо Свобода документуючи те, що залишилося після окупації. Зокрема обабіч дороги часто зустрічалися цивільні автомобілі із російським маркуванням
6 Разом із військовими в колоні рухаються журналісти Радіо Свобода документуючи те, що залишилося після окупації. Зокрема обабіч дороги часто зустрічалися цивільні автомобілі із російським маркуванням
Військові на танку рухаються у бік Бахмача. Чернігівщина, 2 квітня 2022 року
7 Військові на танку рухаються у бік Бахмача. Чернігівщина, 2 квітня 2022 року
Обабіч дороги знищена напередодні російська техніка, яку знешкоджували із авіації, ударних дронів та іншого озброєння
8 Обабіч дороги знищена напередодні російська техніка, яку знешкоджували із авіації, ударних дронів та іншого озброєння
Люди виходили до дороги, радісно вітаючи українських військових. Це були дуже емоційні моменти. Чернігівщина, 3 квітня 2022 року
9 Люди виходили до дороги, радісно вітаючи українських військових. Це були дуже емоційні моменти. Чернігівщина, 3 квітня 2022 року
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Жодна людина не пройшла, опустивши голову. Усі раділи звільненню з-під російської окупації та радісно вітали українських воїнів.
11 Жодна людина не пройшла, опустивши голову. Усі раділи звільненню з-під російської окупації та радісно вітали українських воїнів.
А хто навіть намагався під час руху колони, закинути солдатам у руки щось смачненьке і пачки цигарок
12 А хто навіть намагався під час руху колони, закинути солдатам у руки щось смачненьке і пачки цигарок
Другого квітня дощило, а все навколо було вкрите туманом. Через пелену туману то там, то там проступали остови спаленої російської техніки.&nbsp;&nbsp;
13 Другого квітня дощило, а все навколо було вкрите туманом. Через пелену туману то там, то там проступали остови спаленої російської техніки.  
Українські прапори на українській військовій техніці було видно навіть через туман
14 Українські прапори на українській військовій техніці було видно навіть через туман
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У Бахмачі українські військові зупинилися для відпочинку. І одразу до них почали сходитися місцеві жителі, дорослі і діти. Кожен хотів подякувати, привітати і пригостити тим, що мав. Приносили все: гарчий чай, продукти, готову їжу, теплий одяг
16 У Бахмачі українські військові зупинилися для відпочинку. І одразу до них почали сходитися місцеві жителі, дорослі і діти. Кожен хотів подякувати, привітати і пригостити тим, що мав. Приносили все: гарчий чай, продукти, готову їжу, теплий одяг
Дітвора фотографувалася із технікою
17 Дітвора фотографувалася із технікою
Люди не стримували емоцій: обіймали солдатів, цілували, дякували і плакали з радості
18 Люди не стримували емоцій: обіймали солдатів, цілували, дякували і плакали з радості
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Українські війська звільнили Чернігівщину і вибили російську армію із Півночі України. Надалі підрозділ відправився у Донецьку область для виконання нових бойових завдань із відсічі російської агресії.
22 Українські війська звільнили Чернігівщину і вибили російську армію із Півночі України. Надалі підрозділ відправився у Донецьку область для виконання нових бойових завдань із відсічі російської агресії.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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