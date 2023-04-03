Звільнення Чернігівщини через об'єктив кореспондентів Радіо Свобода

Рік тому Збройні сили України звільнили Чернігівщину від російської окупації. Підрозділи ЗСУ рейдовим маршем пройшли до кордонів України. Разом із 8-м окремим гірсько-штурмовим батальйоном 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» – тоді на початку квітня 2022 року – вирушили у рейд і кореспонденти Радіо Свобода Мар’ян Кушнір та Сергій Нужненко. Радіо Свобода вперше публікує кадри, на яких фотокор Нужненко зафіксував момент звільнення Чернігівської області з-під російської окупації.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ