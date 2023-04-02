Наєв розповів, яка зброя найефективніша проти іранських дронів

Іранські «шахеди» малошвидкісні, тому для їхнього ураження найкраще підходять великокаліберні кулемети, розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у фейсбуці.

За його словами, такі кулемети більш ефективні, бо безпілотники постійно змінюють маршрути для того, аби уникнути ураження та виконати своє завдання.

«Іноді літають колами, заходять із одного боку, пролітають, потім знову повертаються. Тобто, весь час намагаються уникнути наших засобів протиповітряної оборони», – зазначив Наєв.

Він також зауважив, що завдяки партнерам українська протиповітряна оборона постійно збільшується.

«Ми розуміємо, що кожен квадратний метр ми прикрити не зможемо. Але ми намагаємося розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси протиповітряної оборони на таких відповідних відстанях, щоб можна було прикривати й страхувати один одного», – написав він.

Наєв розповів, що українські зенітники «перебувають у постійній бойовій готовності».

«Вони завжди знаходяться у машинах і тільки за сигналом вмикаються і переходять у бойову готовність номер один. Окрім цього вони можуть влучати у ворожі цілі як вдень, так і вночі», – підсумував Наєв.

У ніч на 28 березня російські сили задіяли для авіаударів по Україні 15 ударних безпілотників типу «Шахед-136», 14 із них знищили українські військові.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що пізно ввечері 27 березня були збиті 12 «Шахедів» і один розвідувальний безпілотник, а загалом загарбники застосували 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131, один розвідувальний БпЛА «Гранат-4» і дві керовані авіаційні бомби.