У Росії кажуть, що ядерну зброю в Білорусі розмістять біля кордону з Польщею

Ядерну зброю на території Білорусі розмістять неподалік від кордону з Польщею, зазначив посол Росії Борис Гризлов, пише «Белта».

За його словами, до 1 липня буде підготовлено сховище в Білорусі для розміщення тактичної ядерної зброї.

«Воно буде присунуте до західних кордонів нашої Союзної держави і буде підвищувати можливості забезпечення нашої безпеки. Це буде зроблено, попри шум у Європі та США», – заявив Гризлов.

Він також із радістю зазначив, що на Заході обговорюють розміщення ядерної зброї в Білорусі.

«Нарешті звертають увагу, що має бути певний паритет. Якщо ми говоримо про розміщення американської ядерної зброї в країнах Європи, це Італія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина і Туреччина, то маємо вживати заходів, які підвищуватимуть безпеку нашої Союзної держави», – заявив російський посол.

Білорусь надає Росії сприяння у її війні проти України, проте прямо не бере участі у бойових діях. При цьому в країні розміщено російський контингент та військову авіацію. Сховище для тактичної ядерної зброї, за словами Путіна, має бути споруджено до 1 липня. Плани розмістити цю зброю в Білорусі викликали осуд США та їхніх союзників.

У РНБО України після заяви Путіна зазначили, що Кремль взяв Білорусь в «ядерні заручники». НАТО називає ядерну риторику Росії небезпечною та безвідповідальною.