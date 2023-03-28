Гра на нервах: навіщо Росії ядерна зброя у Білорусі

Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю: про домовленість Москви та Мінська ніби між іншим обмовився 25 березня президент Росії Володимир Путін, аргументувавши це наміром Британії поставити Україні танкові постріли зі збідненим ураном (а також тим, що Олександр Лукашенко давно просив про це). Привід з британськими снарядами – надуманий, пояснюють військові експерти: адже бронебійні снаряди зі збідненим ураном не мають нічого спільного зі зброєю з ядерними компонентами. А от тактичний ядерний заряд може з'явитися у Білорусі вже влітку, якщо все піде за планом Кремля. Для чого це Путіну та Лукашенкові – пояснює Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

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Що зробить Росія

За словами Путіна:

з 3 квітня почнеться навчання білоруських екіпажів на оперативно-тактичних комплексах «Іскандер», які серед інших можуть бути носіями ядерного заряду. Що дивно, адже за заявою Міноборони Білорусі, екіпаж завершив підготовку ще 1 лютого;

до 1 липня буде збудоване сховище для ядерних зарядів у Білорусі.

Реакція Заходу

Україна після заяви Путіна закликала членів Ради безпеки ООН зібрати позачергове засідання.

НАТО вважає ядерну риторику РФ небезпечною та безвідповідальною: «Ми уважно стежимо за ситуацією. Ми не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії, які б змусили нас скоригувати нашу власну», – сказав речник НАТО, якого цитує Reuters.

Представник ЄС у закордонних справах Жозеп Боррель сказав, що ЄС відреагує на такий крок Кремля новими санкціями. «Розміщення Білоруссю російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь все ще може зупинити це, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями», – написав він у твіттері.

У США заявили , що після заяви не змінюватимуть порядок роботи своїх стратегічних ядерних сил. Та й не бачать загрози її застосування Росією.

«Ми не бачимо жодних підстав коригувати розміщення своїх власних ядерних сил, а також жодних ознак того, що Росія готова застосувати ядерну зброю. Ми, як і раніше, віддані колективній обороні в рамках альянсу НАТО», – зазначила представник Ради нацбезпеки США Едрієн Уотсон.

Німеччина вважає, що слова Путіна вводять в оману і не можуть виправдати розміщення ядерної зброї у Білорусі. А сама ця країна на міжнародному рівні зобов’язалася бути вільною від ядерної зброї.

Чого хоче цим досягти Путін?

Член комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін припускає, що заява про ядерну зброю стоїть нарівні з виходом РФ із Договору про стратегічні наступальні озброєння чи недавньою зустріччю Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпінем: це потрібно для підвищення ставок у протистоянні із Заходом. Це – гра на нервах.

«Путін час від часу вкидає речі, які мали б, з одного боку, відволікати від реального перебігу подій на лінії фронту (які, на його жаль, не складаються на його користь), а з іншого – підвищувати ставки», – сказав Рахманін в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Путін давно зрозумів, що згадка про ядерну зброю є тим, на що Захід реагує найшвидше, тому – що, як не її, використовувати для привернення уваги.

Білоруська ініціатива Bypol (створена колишніми силовиками, які не підтримують режим Олександра Лукашенка – ред.)припускає, що, можливо, ідея розмістити зброю в Білорусі виникла у Кремля, щоб уникнути відповідальності: аби відповідь була спрямована не на Москву, а на Мінськ. Проте, Сергій Рахманін вважає, що ця логіка не спрацює.

«Питання буде не до території, з якої запускався ядерний заряд, а до країни, яка застосувала», – каже він.

А чому тоді Лукашенко просив ядерну зброю?

Керівник Bypol Олександр Азаров вважає – через те, що Лукашенко моделює можливий новий наступ на Україну з його території.

«Він бачить загрозу, що Україна тоді обов'язково відповість по території Білорусі і знищить Мозирський завод та інші стратегічні об'єкти, розташовані поблизу українського кордону. Тож він попросив ядерну зброю, щоб погрожувати. Але це зброя дійсно не буде належати Білорусі», – зазначив Азаров в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Він пояснює, що навіть відряджений до Білорусі ОТРК «Іскандер» не був поставлений на озброєння білоруської армії: він залишається російським.

«Якщо росіяни поставлять ядерну зброю, то вони поставлять її не Лукашенкові, а собі. На цей комплекс», – каже він.

Поряд з цим, самі білоруси дуже насторожено ставляться до усього, що пов'язано з атомною темою: країна сильно постраждала від Чорнобильської катастрофи, тому навіть будівництво першої в країні АЕС у 2009 році (Білоруська АЕС побудована за російським проєктом і на російський кредит, почала працювати у 2020 році – ред.) викликало в них тривогу.

«Але у Білорусі тоталітарний режим, і думка білорусів нікого не цікавить, – резюмує Азаров. – Якщо хтось вийде з пікетом, він буде миттєво заарештований і отримає 15 років».

Скидається на те, що заява Путіна є поверненням Росії до ядерного шантажу – аби натиснути на Захід. Оглядачі та аналітики вважають, що зважаючи на невдачі військ РФ на фронті, ціллю цього шантажу може бути зменшення чи навіть відмова партнеров надавати Україні допомогу. Але поки, схоже, Захід не має наміру зважати на ці погрози – щонайменше таким чином.

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