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Ядерна риторика Росії є небезпечною та безвідповідальною – НАТО

Російський президент Володимир Путін 25 березня заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі

У НАТО розкритикували Москву за її «небезпечну та безвідповідальну» ядерну риторику через день після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

«НАТО пильне, і ми уважно стежимо за ситуацією. Ми не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії, які б змусили нас скоригувати нашу власну», – сказав речник НАТО, якого цитує Reuters.

Він звинуватив Москву в «послідовному» порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи нещодавнє призупинення ядерного договору СНО-3.

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Російський президент Володимир Путін 25 березня заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже протягом тривалого часу нібито просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.

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