Путін: Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі

Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі, заявив президент Росії Володимир Путін в інтервʼю, показаному на телеканалі «Россия-24» 25 березня.

За словами Путіна, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже довгий час просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.

Як випливає зі слів Путіна, рішення розмістити ядерну зброю в Білорусі остаточно ухвалене після того, як Велика Британія заявила про намір надати Україні снаряди зі збідненим ураном. Такі снаряди не належать до ядерної зброї. Проте Москва вкрай різко відреагувала на наміри Британії, звинувативши Лондон у ядерній ескалації і пообіцявши заходи у відповідь.

За словами Путіна, Росія не передає Білорусі ядерну зброю, а розміщує свою зброю на її території. Російський президент послався на те, що США розміщують свою ядерну зброю в кількох країнах Європи.

Путін також назвав загрозою для Росії постачання Україні озброєння та боєприпасів країнами Заходу.

За словами Путіна, Росія готова виробляти втричі більше боєприпасів, ніж Україна, а «загальна кількість танків російської армії перевищуватиме втричі кількість танків ЗСУ». При цьому російський президент заявив, що нарощування виробництва озброєнь не спричинить якихось обмежень для російської економіки.

Точного визначення тактичної ядерної зброї немає, очевидно, що йдеться про ядерні боєприпаси меншої потужності та про носії меншого радіусу дії, ніж стратегічна (міжконтинентальна) ядерна зброя. Офіційний радіус дії ракет «Іскандер» – до 500 кілометрів, тобто ракети, які розміщені в Білорусі, можуть загрожувати практично всій території Польщі, а частково також сусіднім з нею країнам.

Лукашенко ще в серпні 2022 року говорив про завершення переобладнання літаків Білорусі для несення ядерної зброї.