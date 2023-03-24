Росія демонізує снаряди з ураном, які передадуть Україні. А ось що це насправді

Велика Британія передасть Україні до своїх танків Challenger 2 боєприпаси зі збідненим ураном, повідомила заступниця міністра оборони Сполученого Королівства Аннабель Голді. Ця новина розлютила Росію. Верхівка керівництва на чолі з президентом РФ Володимиром Путіним суголосно почали заявляти, нібито ці снаряди є якимось типом ядерної зброї чи основою для її створення. Але це неправда.

Що являють собою снаряди зі збідненим ураном, навіщо вони потрібні Україні і чому новина про їхню передачу могло так розлютити країну-агресорку – розібралось Радіо Донбас.Реалії (проєкт Української служби Радіо Свобода). Пояснюємо у питаннях та відповідях – коротко.

Що сталося?

20 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила – разом із ескадрильєю основних бойових танків Challenger 2 Сполучене Королівство передасть Україні «боєприпаси, включно з бронебійними снарядами, що містять збіднений уран». Пона пояснила, що такі снаряди дуже ефективні під час ураження сучасних танків і бронемашин.

Що заявили в Росії (і навіть Білорусі)?

Новину про снаряди зі збідненим ураном прокоментував і президент РФ Володимир Путін, і голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін, і глава МЗС РФ Сергій Лавров, чиє відомство ще окремо випустило коментар. Пізніше заяву щодо анонсованих боєприпасів зробив і Олександр Лукашенко.

Ось ключові тези:

снаряди зі збідненим ураном нібито є боєприпасами з ядерним компонентом;

Москва вважає, що наступним кроком може стати використання Україною «брудної бомби або застосування тактичної ядерної зброї»;

такі снаряди, мовляв, збільшать «страждання мирного населення» України і завдадуть «непоправної шкоди екології»;

використання боєприпасів зі збідненим ураном Москва розглядає як готовність Лондона «йти не просто на ризики, а й на воєнні злочини».

Всі ці твердження можна звести до одного головного: нібито снаряди зі збідненим ураном є радіоактивними, а отже, у разі їхньої передачі Україні йтиметься про ядерну ескалацію у війні з усіма можливими наслідками. Проте все, що сказали представники російської владної верхівки про ці снаряди – не відповідає дійсності. Тобто, є фейком.

Чому снаряди зі збідненим ураном потрібні Україні?

Це дуже ефективні бронебійні снаряди – тобто, здатні уражати бронетехніку, включно із важкою, такою як танки.

«Всередині є таке осердя, яке і пробиває броню танку. Його під час пострілу гармата розганяє до швидкостей 1,5-1,7 км/с. Цей лом, зроблений або з вольфраму, або зі збідненого урану, і прошиває броню танку. Але уран демонструє значно кращі характеристики щодо ураження танків противника», – пояснив експерт.

«Вони дають значну вищу гарантію того, що танк противника буде знищений», – наголосив він.

Аналітики американському Інституті вивчення війни (ISW), реагуючи на заяви РФ, в своєму звіті зазначили, що на Заході протитанкові боєприпаси на Заході зазвичай виготовляють саме із збідненого урану. Причина – його висока щільність і проникаюча здатність боєприпасів із ним.

Чи є снаряди зі збідненим ураном радіоактивними?

Збіднений уран – це той, що залишається після обробки видобутої уранової руди. І він є навіть менш радіоактивним, ніж сама руда.

«Такий уран не підходить для виготовлення будь-яких ядерних боєприпасів, навіть брудних ядерних бомб», – пояснив в ефірі Радіо Донбас.Реалії головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

Збіднений уран широко використовується у країнах НАТО, зазначив експерт. Приміром, в США снаряди зі збідненим ураном взагалі є звичними – саме такі виготовляють для БМП Bradley і танків Abrams. У Abrams він є ще й у броні. Збіднений уран доволі широко використовується ще й у медицині та цивільній авіації. Саме із нього, зокрема, виготовлені противажелі літака Boeing 747.

«Збіднений уран не є речовиною забороненою, боєприпаси з ним не заборонені і вони не мають пересторог, як хімічна зброя чи радіоактивні матеріали», – зазначив Катков.

В ISW також підтвердили, що такі боєприпаси не можуть бути використані для виробництва ні ядерної, ні радіологічної зброї.

Чи є такі снаряди у самої Росії?

В СРСР розробляли боєприпаси зі збідненим ураном у 70-х роках, розповів Олег Катков. Були розроблені декілька типів, але налагодити їхнє серійне виробництво не вийшло.

У РФ на основі радянських розробок продовжили роботу над таким типом боєприпасів. Зокрема, відомо про наявність на озброєнні збройних сил Росії снаряду 3БМ59 «Свинець-1».

«Свинець-1» офіційно належить до номенклатури боєприпасів танків Т-90, Т-72Б3,Т-80БВМ. Тобто у них є на озброєнні [снаряди зі збідненим ураном], і з великою долею вірогідності вони використовуються проти України», – наголосив експерт.

Чому РФ розповсюджує фейки про снаряди зі збідненим ураном?

Є кілька версій. На думку секретаря парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, таким чином країна-агресор хоче виправдати власні ядерні погрози.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Путін прагне представити надання снарядів із збідненого урану як «ескалацію», щоб стримати допомогу Заходу Україні.

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