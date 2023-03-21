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Путін і Лавров обурюються через намір Британії надати Україні снаряди зі збідненим ураном

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на тлі фото російського лідера Володимира Путіна

Президент Росії Володимир Путін відреагував на повідомлення, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном для танків Challenger 2.

«Захід вирішив воювати з Росією до останнього українця не на словах, а насправді», – передає слова Путіна державна російська агенція «Інтерфакс». Тому, стверджує російський лідер, Москва буде змушена відреагувати, «якщо колективний Захід розпочинає застосовувати зброю з ядерним компонентом».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що плани Великої Британії поставити в Україну бронебійні снаряди для танків Challenger 2, які містять збіднений уран, «говорять про те, що Лондон готовий йти не просто на ризики, а й на воєнні злочини». Про це Лавров сказав в інтервʼю телеканалу «Россия 1».

20 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді заявила, що Лондон разом із танками Challenger 2 передасть Києву «боєприпаси, включно з бронебійними снарядами, що містять збіднений уран». За її словами, такі снаряди дуже ефективні при ураженні сучасних танків і бронемашин.

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