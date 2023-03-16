Зеленський і Сунак обговорили «подальшу військову допомогу Британії»

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським – про це пресслужба британського уряду повідомила 16 березня.

За повідомленням, Зеленський розповів Сунаку про поточну ситуацію в Бахмуті.

«Прем’єр-міністр розповів про свої обговорення з французьким, американським і австралійським колегами, і заявив, що Велика Британія продовжує тісно працювати із союзниками, аби забезпечити надання Україні оборонного обладнання, яке їй потрібно», – повідомляє британський уряд.

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Крім того, Сунак назвав «критично важливим», аби в України були спроможності змінити баланс сил на полі бою. Також голова уряду «розповів про надання подальшої військової допомоги Британії».

Велика Британія перша офіційно підтвердила рішення передати Україні танки Challenger 2. Після цього Німеччина після багатомісячних вагань погодила рішення надати ЗСУ танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати цей танк Україні.

Українські військові в січні прибули до Британії для навчань на британських танках. Міністр оборони Великобританії Бен Воллес, який 22 лютого відвідав українських військових, заявив, що британські танки приїдуть до України навесні.