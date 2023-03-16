Глава МЗС Британії: найкращий спосіб захистити Молдову від нападу Росії – це захистити Україну

Найкращий спосіб захистити Молдову від нападу Росії – це захистити Україну, заявив 16 березня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє Reuters.



Клеверлі під час візиту до Молдови також оголосив про надання Британією допомоги в розмірі 10 мільйонів фунтів (12 мільйонів доларів).

2,5-мільйонна держава межує з Україною. Також російські війська розміщені в промосковському сепаратистському Придністров’ї.

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Напередодні міністр оборони країни Анатолій Носатий заявив, що Молдова зараз не стикається з «безпосередньою військовою небезпекою», але є об’єктом «гібридної війни, створеної Росією» у спробі «повалити державну владу».

12 березня поліція Молдови заявила про запобігання змові підтримуваних Росією груп людей, які були спеціально навчені, щоб викликати масові заворушення під час протесту в Кишиневі проти нового прозахідного уряду країни. Голова поліції Молдови Віорел Чернаутяну заявив, що агент під прикриттям проник у групи «диверсантів», деяких громадян Росії, яким пообіцяли 10 000 доларів США за організацію «масових заворушень».

Днями розвідувальне співтовариство США заявило, що особи, пов’язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення чинної влади.



Новий прозахідний уряд на чолі з колишнім міністром внутрішніх справ Доріном Речаном обійняв свою посаду в середині лютого в одній із найбідніших країн Європи. Попередня адміністрація була змушена піти з посади після тривалих заворушень і труднощів із сплатою високих цін за російський газ.